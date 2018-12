Drie voertuigen botsen op kruispunt Koen Baten

20 december 2018

10u45 0

Op het kruispunt N45 en de Kwalestraat in Nieuwerkerken bij Aalst zijn gisteren drie voertuigen gebotst bij een kop- staartaanrijding. Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar er was wel aanzienlijke schade aan de voertuigen. De brandweer kwam ook ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. Er was een lichte verkeershinder.