Drie van vijf verdachten aangehouden na drugsonderzoek 29 juni 2018

Van de vijf verdachten die bij de drugshandel in Aalst vanuit café Retro zijn opgepakt blijven er drie aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist en wordt bevestigd door het parket. Het gaat om een 23-jarige man met de Nederlandse nationaliteit die in Denderleeuw verblijft. De andere twee verdachten zijn een 30-jarige man met Nederlandse nationaliteit zonder gekende woonplaats en een 42-jarige vrouw, verblijvend in Aalst. Vermoedelijk is die laatste de eigenares van het café waar de huiszoekingen plaatsvonden. De twee andere verdachten zijn vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Bij de huiszoekingen en de vangst werden ook twee auto's in beslag genomen door de politie van Aalst. Het parket van Dendermonde wil geen verdere informatie geven gelet op het geheim van het onderzoek. Eerder was al duidelijk geworden dat er een grote som geld gevonden was en meer dan een kilogram drugs, waaronder het grootste deel cannabis. (KBD)