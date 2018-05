Drie randparkings in strijd tegen files PLAN VOOR PARKEERGEBOUWEN AAN ASZ, TRAGEL EN ALBRECHTLAAN RUTGER LIEVENS

30 mei 2018

02u55 0 Aalst De stad Aalst werkt aan een plan om aan het ASZ, Albrechtlaan en aan de Tragel drie randparkings te bouwen. Dat zou onder meer de parkeerdruk aan het ASZ, Odisee en De Horizon kunnen oplossen. Via goedkope pendelbussen en een fietsdeelsysteem raken bezoekers in het stadscentrum.

Niemand hoeft er nog van overtuigd worden dat Aalst met mobiliteitsproblemen kampt. 'Aalst' en 'file' worden al jaren in dezelfde zin gebruikt door lezers van verkeersinformatie. Om iets te doen aan de files op de ring van Aalst bouwt de Vlaamse overheid een tunnel aan de Boudewijnlaan en Gentsesteenweg, maar schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) denkt dat er best ook een aantal randparkings worden aangelegd om de problemen op te lossen.





"Twee jaar geleden bereikten ons heel wat klachten over de parkeerdruk in de buurt van hogeschool Odisee, school De Horizon en de gebouwen van vzw Schoonderhage. We hebben dat onderzocht en het bleek te kloppen dat de parkeerdruk op verschillende momenten aanzienlijk was", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Een achttal maanden geleden besliste het ASZ om een parkeergebouw op te richten naast het ziekenhuis. De parking die er nu ligt brengt jaarlijks 350.000 euro op voor het ziekenhuis. Het doel is een gebouw van drie à vier verdiepingen te bouwen met 100 plaatsen per verdieping. Eens we weten wat het kost om daar nog twee verdiepingen op te zetten, kan de stad beslissen om een grotere parking mee te financieren om zo de parkeerproblemen voor De Horizon, Schoonderhage en Odisee ook op te lossen."





Deze parking kan meteen dienstdoen als randparking. Het zou de eerste zijn van Aalst. "Het zou een mooi proefproject kunnen zijn van 'geclusterd parkeren'. Als er evenementen zijn in de stad in het weekend is het meestal rustiger in het ASZ en bij Odisee en is er dus plaats in de parking", zegt schepen Dylan Casaer.





Pendelbussen en deelfietsen

"Als het werkt hebben we nog twee andere randparkings in gedachten. Er wordt gedacht aan de omgeving Albrechtlaan én aan een randparking aan de Tragel. Het doel is om het verkeer uit de binnenstad te houden en er de luchtkwaliteit te verbeteren", zegt Casaer (Lijst A). "Wie zich parkeert aan de rand moet dan het centrum kunnen bereiken met een deelfietssysteem en pendelbussen", zegt hij.





"Goed idee", vindt Lander Wantens van Groen. "We moeten de auto echt uit het stadscentrum halen. Een randparking in combinatie met deelfietsen en goedkoop busvervoer is een must. Verschillende randparkings kunnen volgens ons de files van Aalst oplossen. In ons partijprogramma stellen we voor om aan de rand van de stad een overslagcentrum te bouwen voor goederen die naar het stadscentrum moeten, zodat zwaar vrachtverkeer de stad niet meer in moet", zegt Lander.