Drie padelterreinen, BMX-parcours en nieuwe kleedkamers voor Denderdal 13 juni 2018

02u52 0 Aalst Aalst Sport investeert anderhalf miljoen euro in drie padelterreinen, een BMX-parcours en nieuwe kleedkamers aan sporthal Denderdal in Erembodegem.

Voor wie nog niet van padel gehoord heeft, het is een mengeling van tennis en squash. De sport verovert vanuit Mexico de wereld en wint momenteel ook in Vlaanderen aan populariteit.





"In de padelterreinen zal er 300.000 euro worden geïnvesteerd", aldus Sport Aalst. "Later kunnen er nog twee padelpleinen bij komen."





Concessionaris

Er is al een bikepark, maar daar wordt binnenkort een BMX-parcours aan toegevoegd. Sport Aalst zoekt een concessionaris die dit parcours wil realiseren en uitbaten.





"Vanuit de stad is er een eenmalige financiële steun van 250.000 euro voor de concessionaris die dit wil realiseren en uitbaten", zegt Hannah Verdoodt van Sport Aalst. "De padelterreinen en de nieuwe sportbar krijgen een andere uitbater.





Voorjaar van 2019

De aanleg van de overdekte padelterreinen en het BMX-parcours zullen van start gaan in het voorjaar van 2019. Er komt ook een uitbreiding van de sporthal zelf, die in de zomer van 2019 zou starten.





"Er komen kleedkamers en bergruimtes bij. De stad investeert in de uitbreiding van de sporthal een miljoen euro. We haalden daar een Vlaamse subsidie van 300.000 euro voor binnen", zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).





(RLA)