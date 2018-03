Drie mobiele camera's om sluikstorters te betrappen 09 maart 2018

"De camera's voor het vaststellen van sluikstorten in werking", dit hoerabericht stuurde schepen Ann Van de Steen (SD&P) gisteren de wereld in. De mobiele camera's om sluikstorters op heterdaad te betrappen, zijn operationeel en daar is de schepen net als heel wat Aalstenaars blij mee. "In totaal zijn er vijf camera's aangekocht, waarvan drie zullen ingezet worden in de strijd tegen sluikstorten. De andere twee camera's zal de politie zelf mogen inzetten waar het nodig is. Het doel is om heel doelgericht sluikstorten tegen te gaan door camera's op plaatsen te zetten waar regelmatig vuilnis wordt achtergelaten. De beelden zullen geanalyseerd worden door de Aalsterse politie en waar nodig zullen GAS-boetes worden uitgeschreven", zegt Ann Van de Steen (SD&P).





Er zijn drie camera's, maar er zijn meer zogenaamde hotspots waar vaak aan sluikstorten wordt gedaan. "We zullen de camera's op regelmatige basis verplaatsen zodat al de locaties waar er problemen zijn, gecontroleerd worden. De stad heeft een lijst aangelegd met hotspots, plaatsen waar mensen melding hebben gemaakt van overlast", zegt Kris Coen, ambtenaar Leefmilieu.





De beelden zijn naar verluidt zeer scherp. "Het is uitgetest, van op 150 meter kan je scherpe beelden maken met deze camera's. Daders zullen herkend worden", zegt schepen Ann Van de Steen.





