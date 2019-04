Drie kinderen van 12, 4 en 2 jaar oud aangetroffen in woning waar brand was ontstaan, moeder was gewoon gaan werken Burgemeester start onderzoek naar kinderverwaarlozing Koen Baten

15 april 2019

11u23 16 Aalst In de Welvaartstraat in Aalst is deze ochtend een klein brand ontstaan op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Een passant merkte vanuit zijn voertuig rook op uit het gebouw en verwittigde de brandweer. Toen de politie ter plaatse aan kwam werden de drie jonge kinderen alleen aangetroffen zonder de moeder. “Dit verhaal krijgt zeker nog een staartje", zegt burgemeester Christoph D’haese.

De brand brak iets voor 10.00 uur uit in het appartement.Een winkelkar stond vlakbij de chauffage geplaatst en begon te smelten van de hitte. Hierdoor ontstond een hevige rookontwikkeling in het appartement. De hulpdiensten waren wel snel ter plaatse en konden de brand beperken, maar merkten wel een hallucinant tafereel op. De drie jonge kinderen van 12, 4 en 2 jaar waren alleen thuis terwijl de moeder gewoon naar haar werk was vertrokken. Of er ook een man in het gezin is, is op dit moment niet duidelijk.

Burgemeester Christoph D’haese kwam meteen ter plaatse toen hij de situatie hoorde van de brand. “Dit is echt ongehoord, de moeder was gewoon gaan werken terwijl haar kinderen hier alleen achter bleven in het pand", aldus D’haese. “Het parket zal verwittigd worden en we starten met een onderzoek naar kinderverwaarlozing", klinkt het. Toen de vrouw werd opgebeld op haar werk, wou ze zelf eerst niet langskomen bij haar thuis. “De moeder gaf een heel vreemde reactie hier op. Het kindje van twee kon gestikt zijn door de rook. We zullen dit zeker verder uitzoeken", aldus D’haese.

In het appartement werd ook heel wat rommel en papier aangetroffen door de hulpdiensten. Het jongste kindje van twee was hevig aan het hoesten door de rook toen de politie binnen kwam. Gelukkig verwittigde de passant de hulpdiensten. Vijf minuten later was het mogelijk veel erger afgelopen voor de peuter van twee jaar. Wat wel wordt uitgesloten is dat er kwaad opzet in het spel is. “Het ging om een onopzettelijke brand, er was niet de intentie om meer schade aan te richten.”

De kinderen werden na de brand overgebracht naar het OLV-ziekenhuis voor een controle. Alle drie stellen ze het goed. “De sociale dienst zal nu verder kijken wat er met de kinderen moet gebeuren", vult de burgemeester aan. Volgens verschillende buurtbewoners was het niet de eerste keer dat de moeder haar kinderen gewoon achter laat. “Wij hebben hier soms wel een man gezien, maar weten niet of hij hier vast woonde. Zij ging regelmatig gaan werken terwijl de kinderen gewoon hier bleven", klinkt het.