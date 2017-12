Drie kerstbaby's in ASZ 02u27 0 Foto Rutger Lievens Mama Dorien met baby Seppe. Aalst In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst zijn er op kerstdag drie kerstbaby's geboren.

Dorien Cautaers werd mama van Seppe. "Baby Seppe werd geboren om 13.45 uur, meet 49 centimeter en weegt 3,2 kilogram", zegt de fiere mama. Papa Steven was net grote broer Arne gaan ophalen toen we langskwamen voor een foto. Het gezin is afkomstig van Pamel.





Seppe was niet het enige kindje dat maandag op kerstdag werd geboren. De andere baby's die op Kerstmis het levenslicht zagen in de kraamkliniek van het ASZ heten Feyo en Chukri. (RLA)