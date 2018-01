Drie keer meer toeristen vorig jaar dan in 2013 31 januari 2018

Drie keer meer toeristen hebben vorig jaar het kantoor voor Toerisme in Aalst bezocht ten opzichte van 2013. "Voor het derde jaar op rij is het aantal bezoekers aan het toerismekantoor gestegen. Met een stijging van bijna 30 procent ronden we de kaap van 30.000 bezoekers", aldus de trotse schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA).

In 2013 waren er 9.421 bezoekers, in 2017 waren het er 30.056. "Het aantal geboekte groepswandelingen onder leiding van een gids steeg even sterk: van 137 in 2013 naar 416 in 2017. De bijkomende gidsen waarop we nu sinds kort een beroep kunnen doen, komen goed van pas", aldus schepen De Brouwer (N-VA) die ook voor 2018 een verdere groei voorziet. "De redenen voor de opmerkelijke stijging van de afgelopen jaren zijn volgens mij te danken aan het eigentijdse kantoor waarin werd geïnvesteerd. Zonder het enthousiasme en inzet van het team en de gidsen zouden we dergelijke groeicijfers niet kunnen voorleggen", besluit ze.





Carnavalsarrangement

De laatste jaren doet de stad ook meer moeite om toeristen naar Aalst te lokken. "We promoten onze stad beter, in het boekje van Brussels Airlines in de vliegtuigen, maar ook op reisbeurzen. Organisaties als Okra pikken dat op en komen met groepen naar hier. Het carnavalsarrangement dat we uitwerkten in samenwerking met de horeca, is een schot in de roos en alle 40 plaatsen zullen worden ingevuld. Allemaal dankzij een goeie samenwerking met de lokale hotels, restaurants en cafés. Iedere eerste zondag van de maand is er ook een gesmaakte themawandeling. Nu zondag gaat het over carnaval en brengen we een bezoek aan de carnavalswerkhallen. Vooraf inschrijven is wel nodig", zegt schepen De Brouwer (N-VA). (RLA)