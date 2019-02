Drie katten overleven woningbrand niet, huis ook onbewoonbaar door rookschade Koen Baten

24 februari 2019

13u30 0 Aalst Bij een woningbrand in de Valerius De Saedeleerstraat heeft een keuken zware schade opgelopen. Ook drie katten overleefden de woningbrand niet. Het gezin zal opgevangen worden door familieleden, want de woning is door de vele rookschade tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur brak uit omstreeks 08.45 uur deze ochtend. Het waren de buren die de brand opmerkten en de bewoners gingen wekken. Het gezin met vier kinderen was nog aan het slapen maar konden tijdig de woning verlaten. Drie katten die zich in de woning bevonden konden niet meer gered worden en overleefden de brand niet. De brand was snel onder controle maar de keuken liep zware schade op. Ook de rest van de woning kreeg te maken met heel wat rookschade. De woning werd grondig verlucht door de brandweer.