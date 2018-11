Drie jaar cel voor man die frituurvet over buurvrouw gooide Koen Baten

05 november 2018

18u49 2

Frederik B. uit Aalst is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar nadat hij zijn buurvrouw had overgoten met frietvet en mayonaise. Hij vernielde ook heel haar interieur.

De man verscheen begin vorige maand voor de rechter. Beide beklaagden kenden elkaar en hadden in het verleden een kortstondige seksuele relatie. Op 15 mei van dit jaar ging het echter mis. B. was op het moment van de feiten dronken toen hij om geld kwam vragen, maar het niet kreeg van zijn buurvrouw. Hij werd hierop bijzonder agressief en verbrijzelde de deur van het appartement. De vrouw kreeg ook frituurvet over zich heen en werd bedreigd met een mes op de keel.

B. beweerde dat hij zich niet alles meer kon herinneren omdat hij dronken was.