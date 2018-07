Drie elektrische wagens voor stad 05 juli 2018

Drie elektrische wagens vergroenen het stedelijk wagenpark van Aalst. Vzw Bea kocht voor 24.000 euro de drie wagens aan bij garage Valckenier. "Vzw Bea tekende in op het groepsaanbod dat het zelf organiseerde en gebruikte hiervoor middelen van de eerder gewonnen Klimaatprijs. Garage Valckenier, die de Renault Zoé voorstelde, was enthousiast over het verhaal van vzw Bea en deed ons een mooi aanbod", zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "We gingen langs voor 1 Renault Zoé en kwamen met 3 auto's terug. Drie vervuilende dieselwagens verdwijnen uit de stedelijke vloot en worden vervangen door een elektrisch alternatief. Een wagen zal gebruikt worden door de technische diensten, terwijl de andere twee ter beschikking staan van de administratieve diensten. De personeelsleden kunnen zo ook eens proeven van het elektrisch rijden en misschien kan hen dit ook overtuigen om op termijn zelf elektrisch te gaan rijden. We hopen dat dit een begin kan zijn voor de verdere vergroening van het stedelijke wagenpark." (RLA)