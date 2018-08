Drankwaren gestolen en camera's beschadigd Koen Baten

21 augustus 2018

17u22 2

In de Erembodegemstraat in Aalst hebben dieven maandag een hoeveel drank gestolen uit een winkel. De feiten werden door de politie vastgesteld rond 08.00 uur. Naast de drankwaren werden ook de camera’s beschadigd zodat ze niet in beeld kwamen. De daders zijn nog onbekend.