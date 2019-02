Drama voor Aalsterse carnavalsgroep ‘Gebosjt’ : Sabotage aan wagen brengt deelname in gedrang Suiker in mazouttank zorgde er voor dat tractoren niet meer rijden. Groep krijgt heel veel steun van andere verenigingen en stad Aalst. Koen Baten Rutger Lievens

25 februari 2019

20u50 0 Aalst Een week voor in Aalst het grootste feest van het jaar uitbreekt krijgt de Aalsterse carnavalsgroep ‘gebosjt’ een stevige opdoffer te verwerken. Afgelopen weekend stak een persoon hun banden plat en deed suiker in de benzine van de tractoren die de wagens moeten trekken. Hierdoor zijn de tractoren stuk en kan de wagen mogelijks niet getrokken worden zondag. “Dit doet ontzettend veel zeer, maar wij zullen er alles aan doen om zondag toch te kunnen starten", zegt Liesbet Roelandt.

Het was een zware ontnuchtering toen de groep het nieuws afgelopen weekend had vernomen. “Andere groepen lieten ons weten dat het slot veranderd was en dat de poort open stond en het licht brandde", aldus Liesbet. Niet abnormaal een week voor carnaval, maar al snel werd duidelijk dat er meer was gebeurd in de werkhal. “We merkten dat er een laspost en bier was verdwenen alsook een transformator", zegt voorzitter Jorgen Merckx. “Kort nadien merkten we nog iets veel erger op. Er lag suiker op onze tractoren naast de benzinedop en onze banden waren overduidelijk plat gestoken", klinkt het. De groep heeft een sterk vermoeden wie er achter zit, maar spreekt dit liever niet uit. Het is alleszins geen andere carnavalsgroep.

Alle leden waren na de ontdekking bijzonder zwaar in shock en tot tranen toe bewogen. Sinds september zijn ze al bezig aan de opbouw, en enkele dagen voor carnaval dreigt alles in het water te vallen. “We zijn verslagen en zitten echt volledig in de put. Door de sabotage starten onze tractoren niet meer en komt onze deelname zondag in het gedrang", zegt Jorgen. “Een andere tractor inschakelen gaat niet meer, want rond de tractor is onze wagen ook een deel gelast. Het is echt een ramp, maar we hopen dat we zondag toch kunnen schitteren", klinkt het. “Ze hadden het echt op ons gemunt, want de andere carnavalsgroepen hebben ze niet aangeraakt. Behalve een kop die een slag kreeg, vermoedelijk omdat hij dacht dat deze bij ons hoorde", vult Jorgen aan.

De groep behoort tot de categorie kleine groepen en telt 45 leden. Voor het derde jaar op rij hebben ze een wagen gebouwd. Dit jaar stond hun wagen in het teken van Eendracht Aalst. De groep krijgt na het voorval enorm veel steun van de andere groepen. “Dat is echt hartverwarmend. Zij willen ons helpen en hebben ons al een andere band gegeven. Ook de stad heeft al laten weten dat ze ons desnoods willen trekken met tractoren. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en dat mogen ze weten, maar het liefst van al willen we natuurlijk alles zelf in orde krijgen", klinkt het.

“Carnaval gaat om plezier maken, maar dit heeft zeker niets met plezier te maken, dit is pure sabotage en dat vinden we erg jammer. Het is ook niet het eerste incident dat bij onze wagen voorkomt. Wij hopen echt dat alles in orde komt”, besluit de groep. Er werd ook een klacht ingediend bij de politie en zij hebben ter plaatse de vaststellingen gedaan.