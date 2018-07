Draaitafel gestolen na benefiet voor kankerpatiënt (5). Organisator doet maand later nieuwe oproep aan dief: "Breng draaitafel alstublieft terug." Koen Baten

16 juli 2018

17u05 0

Wat op 16 juni 2017 een mooie actie moest worden voor de zieke Robbe (5), die een hersentumor heeft, liep enkele dagen later af met een stevige sisser. Op de benefietactie aan de voetbalterreinen van FCW Gijzegem draaide DJ Glenn Tshomba tien uur lang muziek aan zijn draaitafel. Alles verliep bijzonder vlot, en de benefiet leverde met vierhonderd bezoekers maar liefst 8000 euro op. Bij het opruimen werd echter opgemerkt dat de draaitafel van Glenn plots verdwenen was. "We dachten eerst dat deze gewoon verkeerd geplaatst was en wel opnieuw zou opduiken, maar enkele dagen later volgde de ontnuchtering en beseften we dat de draaitafel gestolen was", zegt Michel Maes, een van de organisatoren van de benefiet.

De prijs van de draaitafel is zo een kleine 7000 euro, iets waar Glenn drie jaar voor gespaard heeft. "Dit is bijna het hele bedrag dat de benefiet heeft opgebracht. Het is echt dubbel spijtig dat zoiets moet gebeuren op een evenement waar je iets goed voor wil doen. Wij vinden dit ontzettend erg voor Glenn", klinkt het. De organisatie had de dief al de kans gegeven om de draaitafel terug te brengen en plaatste een oproep via hun pagina op Facebook, maar hier kwam geen reactie op. "Misschien dat we via de media meer succes hebben en dat de dief spijt krijgt van zijn daden."

Niet alleen de draaitafel van Glenn werd die avond gestolen, ook werd er vandalisme gepleegd aan de toiletten. "Wij zijn uiteraard heel tevreden met de benefiet en de opkomst, maar we vragen ons af wie zich hier mee wil bezighouden." Het geld dat werd ingezameld zal niet gebruikt worden om Glenn te betalen, maar blijft wel degelijk bedoeld voor de zieke Robbe. "Als dit nieuws de dief bereikt, mag hij de draaitafel altijd komen afzetten aan de voetbalkantine, of met mij contact opnemen", zegt Michel.

Intussen wordt de behandeling op de kleine Robbe verder gezet. Michel, die een goede vriend is van de vader van Robbe zegt dat de toestand van de jongeman stabiel is, maar dat de verdere behandeling bezig blijft.