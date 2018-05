Dorpsraad vult twintig vuilniszakken met zwerfvuil 04 mei 2018

De Baardegemse Dorpsraad organiseerde voor de zesde maal op rij op 1 mei een grote zwerfvuilactie. "30 vrijwilligers kwamen samen op de parking van zaal Ons Huis en vertrokken in kleine groepjes om vooraf uitgestippelde trajecten af te wandelen", zegt de Dorpsraad.





De jaarlijkse actie heeft een gunstig effect. "Jaarlijks zien we het zwerfvuil afnemen. Dit heeft zeker ook te maken met het feit dat een aantal inwoners het hele jaar door delen van Baardegem opruimt. Er werden dit jaar toch opnieuw meer dan twintig volle zakken vuil verzameld en daarnaast waren er de traditionele achtergelaten autobanden, grote vellen plastiek, stukken afrastering. Hopelijk is er volgend jaar - de Dorpsraad blijft deze actie immers verder organiseren - opnieuw minder afval op de openbare weg en in de velden."





(RLA)