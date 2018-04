Dorpsderby eindigt met vechtpartij in kantine KAMPIOENENMATCH VERLOOPT NIET VOLLEDIG IN FEESTSTEMMING KOEN BATEN

24 april 2018

02u36 0 Aalst De kampioenenmatch in derde provinciale tussen KSK Erembodegem en FC Doggen is zondagavond ontaard in een vechtpartij in de kantine van thuisploeg KSK. Zij wonnen de dorpsderby en mochten zich tot kampioen kronen. Beide clubs betreuren dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden.

De streekderby tussen de twee ploegen uit Erembodegem, een deelgemeente van Aalst, zorgt normaal altijd voor heel veel ambiance en sfeer, ook nu was dit in eerste instantie het geval, maar enkele uren na de match en de kampioenenviering van KSK Erembodegem liep het mis in de kantine van de club. "Wat de exacte aanleiding was voor de vechtpartij is nog niet echt duidelijk", zegt Ghysbert Hutjens, voorzitter van KSK. "Beide ploegen daagden elkaar wat uit en ook doelman van FC Doggen provoceerde een beetje", klinkt het.





Alcohol

Daarop escaleerde de hele situatie en gingen de spelers en sommige supporters met elkaar op de vuist. Mogelijk speelde de genuttigde hoeveelheid alcohol ook een rol bij de vechtpartij.





Hoeveel spelers er exact bij het gevecht betrokken waren is niet duidelijk. Op videobeelden is wel te zien dat er geduwd en getrokken wordt en dat de gemoederen verhit raken. Kort nadien volgen er enkele rake klappen. Verschillende personen proberen tussen te komen, maar delen daardoor ook zelf in de klappen. "Een van onze spelers is bij het gevecht ook wel gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis worden gebracht", aldus Hutjens. "Daar kreeg hij tien hechtingen, maar hij kon daarna wel weer naar huis."





Beperkte schade

De politie kwam ter plaatse tijdens het gevecht om de gemoederen te bedaren. Nadat alles weer rustig was, werd er nog gefeest tot in de vroege uurtjes om de overwinning te vieren. De schade in de kantine bleef gelukkig beperkt tot enkele bierglazen.





"Natuurlijk betreuren wij dit incident en had dit nooit mogen gebeuren. We zullen zien of er verdere actie wordt ondernomen", besluit Hutjens. Ook bij FC Doggen betreuren ze de vechtpartij, maar willen ze verder niet veel informatie kwijt. "Vermoedelijk is het conflict bij de beide partijen wat ontstaan, maar waarschijnlijk krijgt de vechtpartij wel nog een staartje. Al vinden wij het natuurlijk wel zeer jammer dat we dit moeten doen", klinkt het bij iemand van de club.





De politie heeft op dit moment nog geen weet van een klacht die ingediend werd na de vechtpartij.