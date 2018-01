Dorp verliest café na café 02u42 0 Foto Rutger Lievens Ronny De Wolf bij café De Kletser, dat net voor Nieuwjaar de deuren sloot. Aalst De Kletser, het kloppend hart van het caféleven in Herdersem, sloot net voor Nieuwjaar, volkscafé De Engel is al dicht, café De Wimpel staat over te nemen en 't Korfken stopt in oktober. Het ooit zo bloeiende dorpsleven in Herdersem dreigt stil te vallen, zonder toog waar bewoners samen iets kunnen drinken of een feestzaal die naam waardig. Om de Sint-Antoniusfeesten van volgende week te redden, moest de Dorpsraad alle zeilen bijzetten.

Op 28 december deden de uitbaters van café en zaal De Kletser aan de Grote Baan in Herdersem de boeken toe. Een dikke streep door de rekening van de Dorpsraad, want van 19 tot 22 januari zijn het Sint-Antoniusfeesten in Herdersem. "Daardoor kwamen de activiteiten die georganiseerd worden door de Herdersemse Dorpsraad en Kaatsclub De Sportvrienden ter gelegenheid van Sint-Antoniuskermis in het gedrang. Het evenement van het jaar in Herdersem, het jaarlijkse Dorpsbal dat opgeluisterd wordt met een orkest en zangers van Herdersemse bodem, dreigde niet te kunnen doorgaan", zegt Ronny De Wolf van de Dorpsraad. "Een ramp voor de band die al meer dan drie maanden bijna dagelijks repeteerde."





Brouwerij

De Dorpsraad haalde het onderste uit de kan. "We onderhandelden met de eigenaar van De Kletser, die ons naar de brouwerij doorverwees. Via een advocaat die we kenden hebben we contact opgenomen met de brouwerij, maar het is niet gelukt om De Kletser open te krijgen gedurende de kermis. Na veel slapeloze nachten hebben we de kermisaffiche noodgedwongen aangepast", zegt Ronny. "Het Dorpsbal van 2018 zal één dag vroeger plaatsvinden dan voorzien, op vrijdagavond 19 januari om 21.30 uur en dit in het Parochiaal Centrum in plaats van in De Kletser. De dansnamiddag voor 55+'ers verhuist op vrijdag 19 januari eveneens naar het Parochiaal Centrum. Jammer genoeg kan het eetfestijn van de kaatsclub op maandag 22 januari niet doorgaan vanwege het gebrek aan een degelijke locatie, een zaal en een keuken, voor de organisatie van een eetfestijn voor ongeveer 300 personen."





De Sint-Antoniusfeesten kunnen dus plaatsvinden, maar de Dorpsraad betreurt toch de trend van sluitende cafés. "Op termijn dreigt onze gemeente zijn laatste dorpscafés te verliezen. Vorig jaar sloot café De Engel de deuren en café de Wïmpel staat over te nemen. Café 't Korfken aan de Grote Kapel stopt ermee in oktober van dit jaar."





(RLA)