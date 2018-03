Doortocht Ronde in live-uitzending 22 maart 2018

02u39 0 Aalst De Dorpen van de Ronde die niet in de live-uitzending van de VRT zaten vorig jaar hebben goed nieuws gekregen: de nationale zender zal de Ronde van Vlaanderen integraal uitzenden.

Dat wil zeggen dat Aalst, Erpe-Mere, Herzele, Zottegen, Berlare en Hamme dit jaar wel in de uitzending te zien zullen zijn. Vorig jaar was er wrevel ontstaan omdat de Dorpen niet in beeld kwamen, terwijl het de VRT wel was gelukt om Ruben Van Gucht een hele dag in beeld te brengen wanneer die het parcours verkende. Nochtans betaalde Aalst 37.500 euro aan viptickets, terwijl de return op vlak van citymarketing mager was omdat de stad niet in beeld was op de nationale televisie. Samen met de andere steden en gemeenten werd besloten een brief te sturen naar de VRT. Schepen van Sport van Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) is tevreden. "Goed nieuws voor wielerliefhebbers, want de Ronde van Vlaanderen wordt dit jaar integraal uitgezonden door de VRT. Aalst zal dus in beeld zijn", zegt ze. "Dank aan de collega's-politici van de zeven Dorpen van de Ronde om mee te lobbyen hiervoor", zegt de schepen. (RLA)