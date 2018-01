Doorsteek carnavalshallen afgesloten 02u33 0

De doorsteek tussen de carnavalswerkhallen met Bleekveld in Aalst is voortaan afgesloten. "De voorbereidingen voor carnaval 2018 zijn volop aan de gang", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Dat zorgt voor een verhoogde activiteit in en rond de carnavalswerkhallen. Om de veiligheid te garanderen wordt daarom de doorsteek op de grens van het terrein van de carnavalswerkhallen met het Bleekveld vanaf deze week afgesloten."





Dit verbod geldt op weekdagen van 13 uur tot sluiting van de hallen 's nachts en permanent in het weekend. Deze maatregel zal gelden tot en met woensdag 14 februari. De parkeervoorzieningen blijven wel toegankelijk. Vanaf 13 uur kan je het terrein enkel verlaten via de Treinstraat en de Molendries richting Moorselbaan of via de Walstraat en de Leo Gheeraerdtslaan. De stad vraagt met aandrang aan de hallen rekening te blijven houden met het parkeerverbod tussen de hallen. Dit is van cruciaal belang voor de doorgang van de hulpdiensten bij noodinterventies. (RLA)