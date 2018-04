Doorgang Tragel vier weken afgesloten 25 april 2018

De doorgang aan de Tragel in Aalst ter hoogte van het viaduct zal vanaf morgen gedurende vier weken afgesloten zijn. De stad Aalst legt een nieuwe weg en riolering aan ter hoogte van het Guldenboomplein en de Spinnerstraat. "Vanaf donderdag 26 april wordt de wegaansluiting van de Tragel met de nieuwe bypass heraangelegd. De Tragel wordt hiervoor ter hoogte van het viaduct gedurende vier weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Eind april of begin mei worden ook de voetpaden en wegbermen langsheen het volledige tracé van de werken afgewerkt. De nieuwe bypass tussen de Tragel en rotonde ALDI/Spinnerstraat is grotendeels aangelegd", zegt de stad. "Doorgaand verkeer langs de Tragel is gedurende deze periode niet mogelijk. Voor fietsers en voetgangers zal de doorgang wel vrij zijn. De handelszaken langsheen de Tragel tussen de Denderstraat en het viaduct blijven bereikbaar via de Denderstraat en Zwarte Hoekbrug. De handelszaken langsheen de Tragel tussen de Kammenstraat en het viaduct blijven bereikbaar via de Hendrik Consciencestraat vanaf de kant van Hofstade." (RLA)