Donderdagnacht werken aan rotonde Haring Rutger Lievens

05 september 2018

15u40 0 Aalst In de nacht van donderdag 6 september op vrijdag 7 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met herstellingswerken aan de rotonde 'Haring' (N45) in Aalst.

Tijdens deze werken wordt de N45 richting E40 gedurende één nacht afgesloten. De werken gebeuren 's nachts om de hinder te beperken. "Het asfalt vertoont plaatselijk enkele verzakkingen en de aannemer vernieuwt lokaal het wegdek aan de rotonde 'Haring' (N45) in Aalst. De werken duren één nacht en starten vanaf 21 uur en zijn klaar voor 5 uur 's morgens", zegt Agentschap Wegen en Verkeer. "De N45 richting E40 is afgesloten van 21 tot 5 uur. Het verkeer richting E40 wordt omgeleid via de N405 en Churchillsteenweg tot aan de rotonde met de N460."