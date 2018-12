Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK) stelt ‘Koppig carnaval’ voor in Utopia Rutger Lievens

03 december 2018

11u30 0 Aalst Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK) heeft haar fotoboek ‘Koppig carnaval’ voorgesteld in Utopia. In het boek staan foto’s die de aandacht vestigen op grime en kostumering.

In het najaar van 2013 bracht DAK het eerste kunstfotoboek ‘Koppig carnaval’ uit. Vijf jaar later is er een tweede boek. “De tweede editie van ‘Koppig carnaval’ plaatst de actuele, onwaarschijnlijk mooie en verfijnde grime en kostumering van de Aalsterse carnavalsstoet voluit in de schijnwerpers”, zegt Antoine Van der Heyden van DAK. Hij kondigde in Utopia aan er nog een opvolger komt. “Een editie van ‘Koppig carnaval’ die focust op de praalwagens en de details die soms voorbijgaan in de stoet zonder dat we ze zien.”

De volgende editie van Het Aalsters Carnavalsboek 2016-2020 is voorzien voor november 2020.$

Een boek bestellen kan via deze link.