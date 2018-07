Dode vissen op Dender in Aalst Koen Baten

13 juli 2018

14u45 0

Op de Dender in Aalst ter hoogte van de Sint-Annabrug zijn deze ochtend rond 11.30 uur een heleboel dode vissen aangetroffen. De dode vissen dreven er vermoedelijk al enkele dagen en zouden afkomstig zijn van Denderleeuw, waar eerder deze week zuurstoftekort was in het water. In totaal ging het om meer dan 20 dode vissen. Een buurtbewoner verwittigde de brandweer die even ter plaatse kwam. Ook de milieumaatschappij kwam ter plaatse om de dode dieren te bekijken. De kans is klein dat er in de Dender in Aalst ook vissen zullen sterven door een zuurstoftekort. De brandweer pompte in Denderleeuw toen zuurstof in het water, maar dat moet in Aalst niet gebeuren