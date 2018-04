Dochter van Frank Vandenbroucke in Cimorné 13 april 2018

Op vrijdagavond 20 april ontvangt de Cimorné om 20.30 uur Chantal Vanruymbeke en Cameron Vandenbroucke, ook wel bekend als de mama en oudste dochter van Frank Vandenbroucke. "Alsook zijn twee ex-ploegmaats en boezemvrienden Nico Mattan en Steve De Wolf. Zij gaan in gesprek met journalist Stijn Vanderhaeghe, tevens auteur van het pas verschenen boek 'VDB/De Biografie' uitgegeven door Uitgeverij Kannibaal. De biografie kan ter plaatse aangekocht worden (euro29,95). Na de VDB-praatavond is ook een signeersessie met alle gasten voorzien", aldus de organisator. Plaatsen zijn beperkt, graag vooraf inschrijven door een mailtje te sturen naar tom@fietserij.be. Toegang is gratis. (RLA)