DJ bestolen na benefiet kankerpatiëntje: "Breng draaitafel aub terug" 17 juli 2018

02u43 0 Aalst Wat op 16 juni een mooie benefietactie voor de zieke Robbe (5) moest worden, is met een stevige domper geëindigd. De draaitafel van DJ Glenn Tshomba werd immers gestolen. De dief wordt nu gevraagd om zijn hart te laten zien.

Tijdens de benefietactie aan de voetbalterreinen van FCW Gijzegem draaide DJ Glenn Tshomba tien uur lang muziek. En dat ging bijzonder vlot, met vierhonderd bezoekers en een finale opbrengst van 8.000 euro. Tot tijdens het opruimen plots bleek dat de draaitafel van Glenn verdwenen was. "We dachten eerst nog dat die per ongeluk verplaatst was en dus wel weer zou opduiken, maar helaas", zegt mede-organisator Michel Maes.





Drie jaar gespaard

De draaitafel van Glenn kost zo'n kleine 7.000 euro, een som waar hij drie jaar voor gespaard heeft. "Dat net zoiets moet gebeuren tijdens een evenement voor het goede doel...", aldus Maes.





De organisatoren hadden de dief via een oproep op sociale media al een kans gegeven om de draaitafel terug te brengen, maar zonder resultaat. "Maar misschien hebben we via de klassieke media meer succes en krijgt de dader alsnog spijt?", oppert Maes. "Hij of zij mag de draaitafel altijd komen afzetten aan de voetbalkantine, of contact opnemen."





Het geld dat ingezameld werd tijdens de benefiet is overigens nog altijd voor de zieke Robbe, en zal dus niet gebruikt worden om Glenn te vergoeden.





Intussen is de toestand van Robbe overigens stabiel, maar de behandeling loopt nog altijd. (KBD)