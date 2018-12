Dit weekend opent The Horror Maze, de kersteditie: ‘The Nightmare before Christmas’ Rutger Lievens

19 december 2018

15u30 11 Aalst Vrijdagavond opent de Aalsterse Horrormaze de deuren voor een speciale kersteditie. 2.100 bezoekers kreeg de griezeldoolhof in café Coaster in de Vlaanderen straat over de vloer met Halloween. Dit weekend kan je opnieuw de doolhof in en dit keer is het thema ‘The Nightmare Before Christmas’.

Kristof Den Herder en Carla De Leeneer kijken vol trots terug op een hectische Halloween. Wat ooit begon met een gek idee, een griezeldoolhof en 170 bezoekers is nu een van de attracties in Aalst met Halloween. “Het tweede jaar waren er 380 bezoekers, het jaar nadien 750. De volgende editie groeide het bezoekersaantal naar 1.200 en de laatste Halloween kwamen er maar liefst 2.100 mensen langs. Hallucinant veel”, zeggen ze. “We kregen zelfs een recensent over de vloer van een magazine dat pretparkattracties beoordeelt.”

Sommigen hadden de Horrormaze een beetje onderschat. “Er was zoveel volk dat er soms een rij stond aan te schuiven tot midden in het café. We laten de mensen altijd in kleine groepjes binnen. Meer dan andere jaren moesten we mensen - vrouwen én mannen - met angst uit The Horrormaze halen. Ze durfden gewoon niet verder. Hier en daar viel een traantje van schrik”, zegt Kristof. “Bij The Horrormaze voorzagen we kinderedities en bij ‘The Nightmare Before Christmas’ zullen we minder griezelige momenten inbouwen voor kinderen en volwassenen die snel bang zijn”, zegt Kristof.

De ‘Kerstgriezelmaze’ zal daarom ook overdag open zijn op zaterdag 22 en zondag 23 december tussen 14 en 18 uur voor alle leeftijden.

Gelukkig buitenkomen

De ‘Kerstgriezelmaze’ is 200 vierkante meter groot. “Er is een verhaallijn, scarejumps, acteurs en veel kerstsfeer”, zegt Kristof. “Als je erin zit zal het wel griezelen zijn, maar het is toch de bedoeling dat je met een gelukkig gevoel buitenkomt”, zegt Kristof.

Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat je kan griezelen in Coaster. Het café heeft echt wel iets gevonden waarmee het zich kan onderscheiden van andere horecazaken. De uitbaters kwamen op het idee, omdat ze zelf zeer grote fan van zijn van Europapark en een attractie wilden in hun eigen zaak. “We willen het ook niet overdrijven. Het is niet de bedoeling dat je hier het hele jaar door de griezeldoolhof in kan. We houden het voor bepaalde periodes: Halloween uiteraard, maar ook Kerstmis. We bekijken het nog, maar Cirk lijkt mij de ideale gelegenheid om een zomergriezeldoolhof in elkaar te steken”, zegt Kristof.

‘The Nightmare Before Christmas’ kan je bezoeken nu vrijdag 21 december vanaf 20.30 uur, zaterdag 22 december vanaf 20.30 uur en op zondag vanaf 19 tot 22 uur. Op zaterdag- en zondagnamiddag staat het griezeldoolhof open voor alle leeftijden. Toegang is gratis, maar je moet wel iets nuttigen van de Kerst- en Eindejaarskaart’.