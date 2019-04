Dit weekend is het Arendcarnaval: 39ste Arendcarnavalsstoet telt 13 carnavalsgroepen Rutger Lievens

17 april 2019

16u34 9 Aalst De Arendwijk in Aalst maakt zich klaar voor drie dagen ambiance, want het is dit weekend opnieuw Arendcarnaval. De feesttent staat opnieuw opgesteld op het pleintje van Horebekeveld.

Vrijdagavond 19 april is er om 19 uur de opening van de feesttent, gevolgd door een kroegentocht in de Arendwijk. Tegen 23 uur zit iedereen in de tent klaar voor een optreden van Jettie Pallettie. Op zaterdag 20 april is er om 15 uur een kindercarnaval met kinderdisco, verkiezing van een jeugdprins en -prinses en worden er pannenkoeken chocomelk geserveerd. Om 20 uur begint het bal van prins Bram Bassleer en zijn er optredens van De Alpenzusjes en Yves Segers.

Zondag 21 april begint om 10 uur de vorming van de stoet. De carnavalsstoet met de prins en 13 carnavalsgroepen begint tegen 14 uur. ‘s Avonds worden de festiviteiten afgesloten met een laatste drink in de tent.