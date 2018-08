Dirk De Nul: "Zwemvijver maken van Spiegelvijver kan perfect" Rutger Lievens

20 augustus 2018

12u59 0 Aalst De Aalsterse ondernemer Dirk De Nul, van het gelijknamige baggerbedrijf, stuurde een brief naar burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) met de vraag om van de Spiegelvijver een zwemvijver te maken. "Technisch perfect mogelijk", zegt De Nul. Toevallig lanceerde Domien De Wit (Groen) vorige week in onze Geniaalst-reeks hetzelfde idee op nagenoeg hetzelfde moment.

De firma De Nul bouwde de afgelopen weken voor Compagnie Gardavoe het podium op de Spiegelvijver in het stadspark van Aalst. Deze zomer was er ook de discussie over het buitenzwembad in Aalst, en zo groeide bij Dirk De Nul het idee om een zwemvijver te bouwen in de Spiegelvijver.

"Er was die discussie over die 29 handtekeningen. Tijdens die polemiek waren we bezig aan de Spiegelvijver in het stadspark en heb ik het toen al verkondigd: maak hier een zwemvijver van", zegt Dirk De Nul. "Blijkbaar is datzelfde idee vorige week ook voorgesteld door die groene jongen. Wie eerst was? Ik ga ervan uit dat ik eerst was met dat idee", zegt De Nul.

Betonnen kuip

"De Spiegelvijver is groot genoeg. 221 meter lang, 19 meter breed en 2 meter hoog. Dus niet 1,5 meter hoog zoals die kandidaat van Groen verkondigde. Je zou perfect een stuk van de Spiegelvijver kunnen inrichten als zwemvijver. De Spiegelvijver is eigenlijk een betonnen kuip en over heel de lengte loopt er een band van twee meter op de bodem waar er geen beton is. Zo kan het grondwater de Spiegelvijver bevoorraden van water."

"Mijn idee dat ik per brief heb opgestuurd naar de burgemeester luidt als volgt. Je moet niet de hele Spiegelvijver als zwemvijver inrichten, 50 tot 80 meter lengte volstaat. De bodem doe je op die plek dicht. Leidingen en filters kan je er perfect plaatsen. Het is een zwemvijver, de kwaliteit van het water is anders dan in een zwembad. Er zijn voorbeelden genoeg, vroeger werd er gezwommen in de Dender en tegenwoordig heb je de Gavers. Dit moet zeker kunnen."

Het enige probleem lijkt de ruimtelijke ordening. "Blijkbaar is het parkgebied en dus geen recreatiegebied. Ik denk dat met een beetje goede wil hier een mouw aan te passen valt en de zonering kan veranderd worden", zegt De Nul.

Domien De Wit, op de lijst voor Groen, had dus net hetzelfde idee als Dirk De Nul. "Blij dat er toch heel wat mensen zich zetten achter een idee dat misschien wat vergezocht lijkt. Uiteraard ben ik niet de eerste of enigste die hieraan reeds zal gedacht hebben. Mij gaat het ook niet in eerste plaats om een oplossing te zoeken voor de problemen rond het buitenzwembad, de idee van een zwemvijver in de Spiegelvijver ontstond al lang daarvoor."

