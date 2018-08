Directeur van De Werf na 30 jaar met pensioen Rutger Lievens

31 augustus 2018

17u38 1 Aalst Yvan Verhavert, de directeur van cultuurcentrum De Werf in Aalst, gaat met pensioen. Hij was 30 jaar directeur van De Werf en bouwde het uit tot een van de meest succesvolle cultuurcentra uit de regio.

In maart van dit jaar werd de 30ste verjaardag van De Werf gevierd. "Aalst heeft nood aan een schouwburg met 1.800 zitjes", zei de directeur van cultuurcentrum De Werf Yvan Verhavert toen. De Werf is al 30 jaar het culturele middelpunt van Aalst, maar omdat er maar 600 zitjes zijn, is het cultuurcentrum beperkt in zijn mogelijkheden. "Bij de plannen van De Werf in 1958 was dat een enorm aantal. Nu moeten we mensen ontgoochelen omdat zo goed als alles altijd uitverkocht is."

Idea Consult berekende eerder dit jaar de economische impact van De Werf op Aalst en de resultaten zijn te lezen in het boek 'Scheuren in Cultuur'. Jaarlijks krijgt De Werf meer dan 100.000 bezoekers over de vloer. Die kopen niet alleen een ticket van een theatervoorstelling, maar besteden gemiddeld 15,5 euro in horeca.

Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V) zwaaide de directeur uit. "Vandaag neem ik als cultuurschepen afscheid van directeur Yvan Verhavert, die van bij de start aan het roer stond en met zijn team medewerkers De Werf 30 jaar lang 'naam en faam' maakte in het Vlaamse Cultuurlandschap. Volle zalen, bekende artiesten, abonnementen die op een kwartier uitverkocht zijn, trouwe partners... Kortom De Werf was Yvan... en Yvan was De Werf. Dank voor de zeer goeie samenwerking en de leuke tijd. En uw nieuwe zetels zitten goed", zei schepen Uyttersprot (CD&V), alluderend op het laatste wapenfeit van de directeur: nieuwe zitbanken in De Werf.