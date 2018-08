Dieven verjaagd door hond die bewoners wekt Koen Baten

29 augustus 2018



Afgelopen nacht probeerden dieven in te breken in een woning op de Brusselsesteenweg in Erembodegem. Ze konden via het raam dat op klik stond de woning betreden. De hond begon echter te blaffen en wekte de bewoners waardoor de daders het op een lopen hebben gezet. De bewoonster kwam naar beneden en zag de daders nog net wegvluchten maar kon enkel de rug zien. Ze was onder de indruk van de inbraak. Er was geen braakschade waar te nemen. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. Er werden meerdere voetsporen gezien wat doet vermoeden dat er meerdere personen aanwezig waren. Het is niet duidelijk of er nog bij andere personen ook werd ingebroken.