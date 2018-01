Dieven stelen 20.000 euro aan werkmateriaal KANDIDAAT-PRINS CARNAVAL PETER SLACHTOFFER VAN INBRAAK KOEN BATEN

25 januari 2018

02u40 0 Aalst Nadat Peter Van Keer zaterdag de prinsenverkiezing verloor, kreeg de man begin deze week opnieuw een tegenslag te verwerken. Inbrekers gingen er in zijn werkatelier vandoor met zo'n 20.000 euro aan werkmateriaal. "Er zijn leukere dingen om vast te stellen. De kosten lopen alleszins stevig op", verklaart Peter.

De feiten speelden zich begin deze week af in een loods in de Waaitjesstraat in Wieze. Daar heeft Aalstenaar Peter Van Keer zijn werkatelier als zelfstandige in totaalrenovatie. Toen hij gisteren opnieuw aan het werk wilde gaan, merkte hij op dat een zijdeur was opengebroken en heel wat klein materiaal was verdwenen, zoals onder andere een omvormer. "Het is toch even slikken als je dit ziet. De dieven hadden ook ingebroken in mijn bestelwagen en hadden de omvormer onder mijn zetel gevonden. Die was nochtans niet makkelijk te vinden. De zware kabels knipten ze gewoon door en zo konden ze ermee aan de haal gaan", vertelt Peter. "Ik heb een hele lijst opgesteld waarin alle dingen die weg zijn, staan vermeld. Dat kan ik dan doorgeven aan de verzekering. Ondertussen moet ik wel aan de slag met een minimum aan materiaal, want ik moet bijna alles opnieuw aankopen", klinkt het.





Oude serre

Het ziet er naar uit dat de daders het terrein op voorhand goed hebben verkend. Een buurman zag bovendien twee mannen lopen die interesse toonden in een oude serre achter de loods. Het is onduidelijk of zij iets met de inbraak te maken hebben. "Ze hebben hun tijd genomen om alles te doorzoeken. Al mijn koffers zijn geopend en verplaatst. Ook alle kasten werden volledig doorzocht en alles wat waardevol is, hebben ze meegenomen."





Het is de eerste keer in tien jaar dat Peter te maken krijgt met dieven. "En dan nog wel twee keer op korte tijd. Een maand geleden werd ook al eens een poging ondernomen, maar toen was er enkel schade aan de deur. Nu is het wel een pak erger. Vooral ook door de intense periode die ik heb beleefd - met de Aalsterse prinsenverkiezing - komt dit toch als een extra slag. Ik vrees dat ik weinig van het gestolen materiaal zal terugzien", zegt Van Keer.





Camera's

Peter zal nu camera's plaatsen aan zijn atelier. "Dat was er door de drukke periode met de prinsenverkiezing nog niet van gekomen, maar daar komt nu verandering in. "De camera's zijn er al en zullen zo vlug mogelijk worden geplaatst", besluit Peter. De politie kwam alvast ter plaatse op zoek naar vingerafdrukken en eventuele sporen naar de daders.