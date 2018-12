Dieven slaan tot drie maal toe in woonwijk in Aalst Koen Baten

07 december 2018

De Aalsterse politie heeft donderdag drie inbraken in voertuigen vastgesteld in de woonwijk aan de Immerzeeldreef. De daders vernielden telkens een ruit van een auto. De feiten gebeurden in de Immerzeeldreef, Hof Somergem en Hof Leeuwergem. Twee keer gingen ze met een gps-toestel aan de haal. Bij de inbraak in Hof Somergem werd ook het hele dashboard vernield. Bij de laatste inbraak gingen ze aan de haal met een fles parfum. Alle diefstallen werden vastgesteld op een tijdspanne van twee uur.