Dieven krijgen frisdrankautomaat niet open Koen Baten

05 september 2018

Op Hertshage in Aalst hebben dieven gisteren geprobeerd om een drankenautomaat open te breken. Vermoedelijk waren ze op het geld uit dat in de automaat zat. De daders slaagden er echter niet in om het toestel open te krijgen. De automaat liep wel schade op.