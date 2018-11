Dieven hebben het gemunt op duiven Koen Baten

05 november 2018

12u45 0

De politie van Aalst heeft zaterdagochtend iets voor 10 uur een inbraak vastgesteld in een woning op de Opwijkse steenweg in Aalst. De daders verschaften zich toegang tot de woning door schade aan te brengen. De dieven gingen er aan de haal met een aantal duiven. Om hoeveel dieren het gaat, is niet duidelijk.