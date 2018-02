Dieven demonteren halve auto, maar stelen niets KOEN BATEN

21 februari 2018

18u11 31

Kevin de Beer en Mandy Colette uit de Leuvestraat in Erembodegem hebben af te rekenen gekregen met dieven die uit waren op hun BMW. De daders, die in de nacht van maandag op dinsdag hun slag probeerden te slaan, konden echter geen buit meenemen, maar veroorzaakten wel heel wat schade aan de wagen. "Ik ben rond vier uur opgestaan omdat ik een geluid hoorde en toch bijna moest gaan werken", vertelt Kevin. "Ik deed de lichten aan in de gang, toen ik even later wilde vertrekken merkte ik de schade op aan mijn wagen en kon ik ook niet meer starten. Er was niets meegenomen, maar in de wagen was alles al los gevezen en hadden ze ook bijna mijn airbags mee. Vermoedelijk gingen ze gaan lopen toen ik het licht aanstak", klinkt het. Het koppel is zwaar aangeslagen door de diefstal. "De ruit werd stukgeslagen achteraan, maar we hoorden niets, het is echt schrikken als je zoiets opmerkt", zegt Mandy. De politie werd er bijgehaald om de nodige vaststellingen te doen. De wagen werd ook getakeld en in de garage zal gekeken moeten worden hoeveel schade er is. "Dat zal een hele dure rekening worden. Ze moeten gewoon van je materiaal afblijven", aldus Kevin. De afgelopen maanden zouden er nog al enkele meldingen gemaakt zijn van inbraken, telkens op dezelfde manier.