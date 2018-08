Dieven beschadigen camera's Koen Baten

21 augustus 2018

18u00 2

In de Erembodegemstraat in Aalst hebben dieven afgelopen maandag een hoeveelheid drank gestolen uit een winkel. De feiten werden omstreeks 8 uur vastgesteld door de politie. Naast de diefstal van drank werden ook de veiligheidscamera's beschadigd in een poging niet in beeld te komen. Voorlopig zijn de daders spoorloos.