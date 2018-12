Dief steelt handtas uit auto terwijl bestuurster aanschuift om parking te verlaten Koen Baten

30 december 2018

11u27

In Aalst heeft een dief een handtas proberen stelen aan de Aldi aan de Kapiteintjesstraat. Een vrouw was er aan het aanschuiven met haar wagen om de parking te verlaten toen plots een jongeman op zijn fiets het portier open deed, de handtas nam en er mee op de vlucht sloeg. Een getuige zag de feiten gebeuren en reed met haar fiets achter de man. Die nam de portefeuille uit de handtas en gooide daarna plots alles weg. De handtas kwam dus terug bij de eigenares, maar de dief kon ontkomen. Het is niet bekend of er nog andere soortgelijke feiten zijn gepleegd.