Dief maakt jetski buit Rutger Lievens

20 augustus 2018

19u00 1 Aalst Opmerkelijke diefstal, afgelopen weekend in Aalst. Daar ging een dief aan de haal met een jetski.

De diefstal gebeurde afgelopen zaterdag omstreeks 17 uur in de Moorselbaan in Aalst. De jetski stond op een aanhangwagen van het merk Twintrailers. De jetski zelf is van het merk Hydrospace. Dader en buit zijn voorlopig spoorloos.