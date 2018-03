Diederick Schelfhout pakt zilver in Rio 24 maart 2018

Diederick Schelfhout uit Erembodegem heeft op het wereldkampioenschap baanwielrennen voor renners met een handicap in Rio De Janeiro in Brazilië een zilveren medaille gewonnen op de drie kilometer individuele achtervolging. Voor Diederick is het zijn vierde medaille op een WK baanwielrennen op de piste. Hij behaalde de medaille in dezelfde Olympic Velodrome in de Braziliaanse hoofdstad Rio De Janeiro waar anderhalf jaar geleden de Paralympische Spelen werden gereden. Toen grepen de Belgen naast een medaille.





Ook Ewoud Vromant uit Woubrechtegem doet het prima. Hij is debutant op het WK en haalde meteen een zesde plaats op de drie kilometer achtervolging. Hij verbeterde ook zijn Belgisch record met elf seconden. (RLA)