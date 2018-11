Diamanten huwelijk: 60 jaar Willy De Pelsmaeker en Alice Van Boxstael Rutger Lievens

08 november 2018

15u24 0 Aalst Willy De Pelsmaeker en Alice Van Boxstael uit Aalst hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd.

Willy werd geboren op 5 oktober 1931 in Haaltert en Alice op 24 februari 1940 in Vlekkem. Op 18 oktober 1958 beloofden zij elkaar eeuwige trouw voor Leo Laureys, toenmalig ambtenaar van de burgerlijke stand in het stadhuis van Aalst. Willy ging aan de slag als zadelmaker en Alice nam de zorg voor hun dochter en het huishouden op zich. Zij kregen 1 dochter: Lucrèce en er volgden 2 kleinkinderen: Christoph en Veronique. De familie blijft uitbreiden met achterkleindochter Emma.