Diamanten huwelijk: 60 jaar Jozef Vermeir en Irena De Smedt Rutger Lievens

11 november 2018

09u45 0 Aalst Jozef Vermeir en Irena De Smedt uit Aalst hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Dat is goed voor een diamanten jubileum.

Jef werd geboren op 2 oktober 1934 in Denderbelle en Irène De Smedt op 26 februari 1937 in Wieze. Op 27 oktober 1958 beloofden ze elkaar eeuwige trouw voor Frans Mertens, toenmalig burgemeester in het gemeentehuis van Wieze. Jef ging aan de slag aan de tram in Brussel en Irène werd onthaalmoeder. Zij kregen 3 kinderen: Marleen, Luc en Ron en er volgden 5 kleinkinderen: Dean, Laura, Andreas, Kenneth en Kimberly.