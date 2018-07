Deze tassen, mokken en deurmatten lachen met de dagelijkse sleur Rutger Lievens

18 juli 2018

12u00 8 Aalst Een totebag met het opschrift 'Ik wil naar huis', een koffiemok met 'Zeddis kalm', of een deurmat die je verwelkomt met 'Voor wa is't'. Ze bestaan, en werden ontworpen door Karen François (26).

Karen heeft tweeduizend volgers op Instagram (@karenfrancoiss), en die vinden het te gek wanneer ze weer een gekke mok of maf T-shirt voorstelt. Het blijft ook niet bij wat surrealistische humor op sociale media, want Karen heeft een eigen webshop via www.koaren.be. En binnenkort wil ze haar ontwerpen ook in Aalst aan de man brengen.

"De totebag met het opschrift 'Aladdin zonder d is ook maar Alain' heb ik samen met een Aalsterse vriend, Piet Van De Velde, bedacht", zegt Karen, die zelf in Dilbeek woont. "Het is de bedoeling om wat op www.koaren.be staat, te verkopen in Aalst. Ik zoek wel nog een geschikte locatie."

"De deurmat met het opschrift 'Voor wa is't' is een prototype, maar ik ga die wel echt maken", vervolgt Karen. "De mokken met 'Zeddis kalm' of 'Los het op' zijn ideaal voor gebruik in een werkomgeving. De 'Ik wil naar huis'-totebags gebruik ik vaak wanneer ik op reis ben, maar zijn ook geschikt voor familiefeestjes of teambuildings met het werk."

"Ik haal mijn inspiratie uit het dagelijkse leven. Maar uiteindelijk is het allemaal vooral om te lachen. We mogen onszelf wel wat relativeren en een beetje lachen met de dagelijkse sleur."