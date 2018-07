Deze hippe fietstaxi rijdt je rond voor 1 euro Rutger Lievens

24 juli 2018

15u20 0 Aalst Deze zomer kan je voor verplaatsingen in Aalst de Hallo Velo-fietstaxi van de stad inhuren.

"Wil je op een originele manier boodschappen of een terrasje doen in Aalst?, aldus de stad Aalst. "Reserveer dan een rit voor twee personen met de 'Hallo Vel'"-taxi via 053/76.55.21. Voor de prijs moet je het niet laten: voor amper 1 euro beleef je een leuke ervaring en draag je bij tot een vermindering van de uitstoot van CO2."