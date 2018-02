Derde inbraak op evenveel maanden tijd bij schrijnwerker 19 februari 2018

Dieven hebben opnieuw toegeslagen in de loods van Peter Van Keer. De Aalstenaar, die in januari nog naast de titel van prins carnaval greep, kreeg de afgelopen drie maanden al drie keer dieven over de vloer in zijn loods in Wieze, waar al zijn werkmateriaal ligt.





Op 22 januari werd er al eens werkmateriaal voor meer dan 10.000 euro gestolen. Nu ontdekte hij dat er opnieuw was ingebroken en dat ook zijn overblijvende materiaal weg was. Opnieuw goed voor een waarde van 6.000 euro. "Ik ben echt radeloos. Het is niet te begrijpen, ik weet echt niet meer wat ik moet doen", aldus Peter. "Al wat ze vorige keer niet konden meenemen, hebben ze nu ook meegenomen. Ik moet opnieuw een lijst invullen voor de verzekeringen terwijl het vorige dossier nog niet afgerond is."





De daders gingen er opnieuw vandoor met boormachines, die allemaal in bakken zaten met het toebehoren, waardoor er nu bijna niets meer overblijft.





"Het kan bijna niet anders of het zijn dezelfde daders. Ze hebben opnieuw hun tijd kunnen nemen en hebben zelf de koelkast geplunderd." De man zelf had nochtans al heel wat maatregelen genomen. Hij sloot zijn deuren beter af en zorgde voor nog extra beveiliging. "Ik zit met de handen in het haar en de schrik begint er in te zitten. Ik weet niet of iemand het persoonlijk op mij gemunt heeft, maar ik hoop alleszins dat het nu stopt", aldus Peter.





De schrijnwerker zelf kan vandaag ook niet aan de slag gaan op de werven die hij lopen heeft, wat erg vervelend is. "Op deze manier maken ze je kapot en ga je failliet. De politie is ook opnieuw langs geweest, maar ook zij kunnen niet veel meer doen dan de diefstal vaststellen", besluit Peter. (KBD)