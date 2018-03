Derde groepsaankoop zonnepanelen 24 maart 2018

Oost-Vlaamse gezinnen kunnen opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie, de derde al. Vorig jaar namen maar liefst 12.000 Oost-Vlamingen deel. Onder de slogan 'Sluit je huis of bedrijf aan op de zon' wil de provincie zoveel mogelijk inwoners motiveren de stap te zetten naar hernieuwbare energie. Via de voorbije groepsaankopen van 2016 en 2017 werden in Oost-Vlaanderen meer dan 90.000 zonnepanelen aangekocht. Samen zorgen ze ervoor dat er ruim 4.000 ton CO2 minder wordt uitgestoten. De keuze voor een derde groepsaankoop past binnen de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.





(FEL)