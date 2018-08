Derde graad Atheneum verhuist (deels) naar Bauwensplein Rutger Lievens

23 augustus 2018

14u46 0 Aalst Het gebouw waar vroeger het Kijk- en Luistergeld en later de Vlaamse belastingsdienst in gehuisvest was, wordt een kantoor- en ook een beetje een schoolgebouw. Het Atheneum in Aalst barst door het stijgende leerlingenaantal uit haar voegen en dus zocht de directie naar nieuwe klaslokalen. Vanaf 1 oktober krijgen de leerlingen uit de derde graad les op 'campus Bauwensplein'.

In 2013 verhuisden de Vlaamse belastingen van het gebouw aan het Bauwensplein naar de nieuwe De Post-kantoorgebouwen. Het gebouw, nog altijd eigendom van ING, was ook al de vaste locatie van het Kijk- en Luistergeld vroeger. Na vijf jaar leegstand is ontwikkelaar DBS-projects, een samenwerking tussen Dirk De Backer en Peter Snoeck, begonnen aan de werkzaamheden om het gebouw klaar te maken voor verhuur. Doel is om van de 3.140 vierkante meter en 31 parkeerplaatsen een florerend kantoorgebouw in hartje Aalst te maken.

"In Aalst heb je enerzijds de kantoren aan de E40 in Erembodegem, waar toch gemikt wordt op grotere kantoorruimtes en op personeel dat snel weer de E40 op kan. Met het kantoor aan het Bauwensplein beoog je toch een ander publiek. De oppervlaktes zijn op te delen in 50, 80, 100 of 135 vierkante meter, naargelang de vraag van de klant", zegt Peter Snoeck. "Onze ligging in het centrum van Aalst, vlakbij een trein- én busstation zien wij als een enorme troef. Zo hebben we nu een incassobureau met tien personeelsleden waarvan er zeven uit Aalst zijn. Op vlak van mobiliteit doen die mensen gouden zaken door naar hier te verhuizen."

De gevel werd al in juli in het wit gezet. "De mensen mogen niet meer aan belastingen denken als ze hier passeren", glimlacht Dirk De Backer. "We kiezen voor een nieuwe look. Dat de Strafste School van Vlaanderen, het Atheneum van Aalst, hier klaslokalen zal hebben, daar zijn we enorm blij mee", zegt Dirk.

Aalst 1 oktober

Het Atheneum zal een derde van het gebouw afhuren voor negen jaar. Op de 1.000 vierkante meter komen er zeven klaslokalen en een gemeenschappelijke ruimte met computers en een keukentje. "Het zal de derde graad van het Atheneum zijn die hier les zal krijgen. De school kampt met een capaciteitsprobleem. Het leerlingenaantal steeg de voorbije jaren van 540 naar meer dan 600 leerlingen en vorig jaar werden we de Strafste School. Vooral de opleidingen Sportwetenschappen en Humane Wetenschappen, die je op weinig andere plaatsen vindt, trekken leerlingen aan. In dit gebouw zullen we naast extra klaslokalen een open leercentrum hebben met aandacht voor zelfstandig leren. De leerlingen kunnen zich er perfect voorbereiden op het leven aan de unief of hogeschool", zegt Marie-Paule Haegeman van het Atheneum in Aalst. De school aan het Bauwensplein opent op 1 oktober.