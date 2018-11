Derde Fluo Night Run is ook de laatste Rutger Lievens

17u26 0 Aalst Op vrijdagavond 23 november vindt de derde en laatste editie plaats van de Fluo Nightrun Aalst.

De Fluo Night Run is een leuke recreatieve loop- of wandeltocht van ongeveer 5 km door het stadspark, met start en finish aan het nieuwe sportcomplex Schotte. “Vrijdagavond kan je meegenieten van een geanimeerde tocht met meer dan 10 animaties. Langs het parcours worden deelnemers opgezweept door het trommelgeroffel van de djembés en geweldige deuntjes van dj’s”, zegt Kim Barbé van vzw Maspoe. Volgend jaar komt de organisatie met een nieuw concept.

Omdat het de laatste editie is van de Fluo Nightrun in Aalst pakt de organisatie uit met een top- act. Deelnemers mogen zich verwachten aan een fluoflyboard boven één van de vijvers in het park. De start wordt gegeven voor sportcomplex Schotte om 20.30 uur. Om 20 uur is er een kidsrun van 500 meter.