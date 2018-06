Denk tijdig aan paspoort en Kids ID 29 juni 2018

De vakantie komt eraan en schepen van Bevolking Mia De Brouwer (N-VA) doet daarom een oproep aan de Aalstenaars: denk tijdig aan je paspoort en de Kids ID. "De vakantie staat voor de deur. Elk jaar opnieuw denken mensen op het laatste nippertje aan hun paspoort of ze stellen vast dat ze nog snel een Kids-ID nodig hebben", zegt ze "Een Kids ID kost 8 euro via de normale procedure met een levertijd van twee weken", aldus de bevoegde schepen Mia De Brouwer. "Helaas kan dit in spoedprocedure oplopen tot wel 190 euro. Je hebt er dus alle belang bij om de geldigheid van je papieren tijdig na te gaan."





Hetzelfde geldt voor internationale paspoorten. "Voor 18-plussers kost dit document 75 euro met een levertijd van zes werkdagen. In de zogenaamde 'superdringende procedure' kan dit oplopen tot 350 euro. Voor minderjarigen varieert de prijs van 45 euro tot 320 euro, naar gelang hoe snel er moet worden afgeleverd. In het geval van die 350 euro waarvan sprake, moet je het document ook zelf in Brussel afhalen. Een gewaarschuwd man is er dus twee waard. Voor alle duidelijkheid, de grote prijsverschillen zijn geen belastingen van de stad, maar worden veroorzaakt door de hoge productiekost die vanuit de FOD Buitenlandse zaken wordt aangerekend."





Alle info op: www.aalst.be.