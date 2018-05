Denderstraat heropent ... zonder fietspad VERGETEN IN PLANNEN STAD, OP KOMST BIJ ONTWIKKELING STATIONSBUURT RUTGER LIEVENS

02 mei 2018

02u34 1 Aalst De tunnel onder de Denderstraat in Aalst ligt er, het verkeer rijdt weer door de straat, maar voor fietsers is er geen fietspad. "Auto is en blijft koning in Aalst", zegt Lander Wantens (Groen). "De werken aan de straat zijn nog niet volledig af", repliceert schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A).

"Deze beslissing is typerend voor het stadsbestuur", vindt Lander Wantens, lijsttrekker van Groen Aalst. "Het stadsbestuur zegt wel dat het fietsinfrastructuur belangrijk vindt en wil daar wellicht mee uitpakken voor de verkiezingen, maar in de praktijk zien we het omgekeerde. Dat vandaag de dag een fietspad 'vergeten' wordt, maakt pijnlijk duidelijk waarvoor dit stadsbestuur staat. De auto is en blijft koning, verkeersveilige verkeerssituaties - niet in het minst voor kinderen - ten spijt. Casaer en Van de Steen van de partij SD&P of Lijst A goochelen graag met termen als verkeersveiligheid, propere lucht en vermindering van CO2-uitstoot, maar wie gelooft hen nog wanneer ze bij de aanleg van een nieuwe straat een fietspad 'vergeten'?", zegt Lander.





Groen vindt dat de stad in het algemeen veel te weinig doet voor de fietser. "De invoering van zone 30 laat maar op zich wachten", stelt Lijstrekker Lander Wantens. "Gevaarlijke kruispunten voor de fietsers aan de Colruyt of de Alfred Nichelsstraat worden niet aangepakt en de fietsstraten worden niet gerespecteerd. Sommige fietspaden, zoals aan de Vaartstraat, verdwijnen zelfs om de auto meer ruimte te geven. Groen zal een punt maken van de invoering van de zone 30. Groen pleit voor de uitbreiding van het autovrijgebied binnen de Wallenring, veilige fietsverbindingen, een verbod op zwaar verkeer in het centrum, eindelijk veilige schoolomgevingen, en deelgemeenten die ook na 20 uur bereikbaar zijn met openbaar vervoer", zegt Wantens.





Pendelparking

Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A) geeft toe dat op de plannen van de stad Aalst geen fietspad is voorzien in de Denderstraat, maar ze ontkent dat er geen fietspad komt. "Ik heb contact opgenomen met de directeur Mobiliteit. De werken aan Denderstraat zijn niet klaar. Er zijn afspraken met de ontwikkelaar van de pendelparking, waar honderden fietsen zullen geparkeerd kunnen worden, dat er wel degelijk fietspaden komen. Die staan niet op de plannen van de stad, maar wel op de plannen van de ontwikkeling aan het station. Er komen dus wel degelijk fietspaden op deze locatie", zegt Van de Steen.





Of er alsnog verhoogde fietspaden zullen worden aangelegd of het om een roodgekleurde fietssuggestiestrook zal gaan, kon Van de Steen gisteren niet zeggen.