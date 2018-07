Dender in voor water in de stad 09 juli 2018

Een 90-tal mensen is gisterennamiddag in het water van de Dender in Aalst gesprongen bij de Big Jump. Niet stipt om 15 uur, zoals in andere steden. Door een misverstand was er eerst geen brandweer om toe te zien op de veiligheid van de zwemmers. Drie kwartier later kon er dan toch gesprongen worden. En dat deed zichtbaar deugd bij dit warme weer. 'Zalig!', 'Als in een zwembad', 'Maar het water stinkt wel een beetje, en dat is een understatement', waren maar enkele reacties. "Water in de stad is een ecologische verbinding naar de omliggende natuurgebieden", zegt Rik De Baere van Big Jump en Natuurpunt. "Er zijn in het centrum van Aalst nog relatief veel onverharde, groene stroken Denderoever overgebleven, maar die staan onder zware druk van diverse bouwprojecten. Daarom jumpen we voor een groen-blauwe ontwikkeling van de zone langs de Dender in Aalst." (RLA/Foto RLA)